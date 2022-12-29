Медведя Диксона поздравили с наступающим Новым годом сотрудники Московского зоопарка

Медведя Диксона поздравили с наступающим Новым годом. Фото: телеграм-канал директора Московского зоопарка Светланы Акуловой

Сотрудники Московского зоопарка поздравили с наступающим Новым годом медведя Диксона. Об этом сообщается в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В вольере для медведя подвесили сосну, которую потом «нарядили», а под нее положили подарок для Диксона. В коробке для него лежат: мясо, рыбий жир, а также очень любимая медведем селедка.

Дерево специально подвесили, чтобы Диксон тянулся к нему, напрягая мышцы, которые ему надо разрабатывать. Выбор сосны в качестве новогоднего дерева не случаен, у нее иголки мягче чем у ели, поэтому медведь не травмируется.

Диксон долго обнюхивал дерево и пробовал его на вкус.

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