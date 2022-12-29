Шестилетний мальчик погиб при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы Фото: прокуратура Москвы

При пожаре в одной из квартир на улице 800-летия Москвы погиб ребенок 2016 года рождения. Мать мальчика также находилась в квартире, она госпитализирована. Об этом сообщили KP.RU в МЧС Москвы.

Ведомство сообщило что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:29. Пожар произошел по улице 800-летия Москвы в доме №11 корпус 10. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 17:01.

Удалось спасти четыре человека, среди которых один ребенок. Пострадавших было двое, один из которых скончался.

После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело шестилетнего мальчика. На месте происшествия работают следователи, чтобы установить причину гибели ребенка.

Прокуратура Москвы взяла под контроль принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего пожара.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре в Москве погибла дочь известного советского летчика. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.