Новая конечная станция появилась у автобусов и электробусов на Подольской улице в Москве Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На юго-востоке Москвы, на улице Подольская, открыли новую конечную станцию для автобусов и электробусов. Ряд автобусных маршрутов теперь будет следовать до остановки «Подольская улица, 33», о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

В первую очередь станция открывалась для сотрудников, обеспечивающих пассажирские перевозки на юго-востоке Москвы. Здесь водители смогут отдохнуть между рейсами и с комфортом пообедать. Также на станции будут координировать работу четырёх автобусных маршрутов.

Изменения затронут маршруты №№ т74, 541, 646, 762 и с768, все они будут следовать до остановки «Подольская улица, 33». В ведомстве также подчеркнули, что в 2022 году в Москве открыли ещё три конечные станции в ЮЗАО, на улицах Профсоюзная, Новочеремушкинская и Академика Челомея. Они обслуживают больше 70 автобусов в сутки, и более 10 маршрутов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве планируют построить первую в России станцию метро, которая будет располагаться прямо на территории аэропорта.