Пассажиров самолёта «Уральских авиалиний» эвакуировали в Домодедово из-за пожара на борту

Экипаж авиарейса Москва - Калининград был вынужден срочно эвакуировать всех пассажиров самолёта Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня, 29 декабря, экипаж авиарейса Москва - Калининград был вынужден срочно эвакуировать всех пассажиров самолёта, который выполнял руление на взлётной полосе Домодедово. Причиной стал вспыхнувший пауэрбанк у одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы «Уральских авиалиний», инцидент обошёлся без пострадавших. Людей благополучно вывели из салона самолёта и устранили последствия задымления и потушили возгорание.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», самолёт уже должен был вылететь в Калининград, однако вспыхнувшее в салоне устройство стало причиной не только эвакуации, но и задержки рейса.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве из-за недавних снегопадов регулярно происходили задержки рейсов. Например, очевидцы писали о том, что в Домодедово в снегу застрял лайнер, который должен был вылететь в Новосибирск. Его пришлось вытягивать на взлётную полосу буксиром.