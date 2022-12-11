Сюрпризы непогоды: В Москве в сугробе застревают самолеты, задерживаются рейсы и бьются машины

Непогода сказалась на работе аэропортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обильный снегопад и туманы стали в эти выходные настоящей проблемой для многих москвичей. По словам специалистов, в столице за несколько часов выпало 25% месячной нормы осадков.

«Сегодня, с опережение графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 см, в Тушино - 22 см, на Балчуге - 23 см, - сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Это климатические показатели первой декады января».

Погода на месяц опередила график - в Москве выросли настоящие январские сугробы Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам синоптика, в некоторых районах Подмосковья намело и больше - в Павловском Посаде, Черустях и Михайловском зафиксированы 25-сантиметровые сугробы.

Непогода сказалась на работе аэропортов. По состоянию на 9:30 в столичном регионе были задержаны 62 пассажирских авиарейса. Еще 6 отменены. Согласно сервису «Яндекс Расписания», сложнее всего обстановка в Домодедово: задержаны 45 рейсов. В Шереметьево - 13 задержаны, 2 отменены. Во Внуково - 4 задержки, 4 отмены.

Очевидцы сообщают, что ночью в Домодедово застрял в сугробе на перроне самолет, который должен был вылететь в Новосибирск. Его какое-то время не мог вытянуть на расчищенную площадку даже буксир. За время простоя самолет сжег весь керосин - пришлось дозаправлять. Еще два борта, летевшие из Египта во Внуково, пришлось сажать в Домодедово на дозаправку. Ожидание вылета в пункт назначения растянулось на несколько часов. Люди жаловались на то, что им не дают ни воды, ни еды.

Городские службы работают в усиленном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку «соблюдения прав пассажиров» отмененных и задержанных рейсов.

За последние часы в Москве случилось и несколько смертельных ДТП. Так, в 6:30 на Страстном бульваре внедорожник врезался в снеугоборочную машину. Водитель последней погиб. Сам же виновник ДТП с места аварии сбежал. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

На востоке Москвы иномарка сбила на пешеходном переходе двух человек (один из них - подросток). Пострадавшие госпитализированы.

На многих участках коммунальщики просто не успевают убирать снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме. Однако на многих участках коммунальщики просто не успевают убирать снег. На МКАД и в Новой Москве для помощи застревающим в снеге грузовикам дежурят тягачи.

Тем временем Евгений Тишковец рассказал, что ждет столичный регион в ближайшие сутки: «Грядет оттепель, вечером временами осадки в виде влажного снегопада, ледяного дождя, дождя и гололеда, утром местами дымка и туман. В понедельник - рекордные тропические ливни!».

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