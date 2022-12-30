Почти три миллиона гуманитарной помощи и подарков собрали в Москве для участников СВО Фото: Алиса ТИТКО

В рамках программы «Москва помогает» москвичи передали около трех миллионов единиц различной гуманитарной помощи и подарков для участников СВО и их семей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Почти 800 тысяч различных продуктов питания и 540 тысяч детских товаров, включая детское питание, принесли люди в Москве в пункты приема. Также среди популярного приносили канцелярские товары, средства личной гигиены и хозтовары.

В Москве работают 14 пунктов приема программы «Москва помогает». Они работают ежедневно и трудятся там волонтеры от 14 лет.

Представители бизнеса часто приносят в рамках гуманитарной помощи собственную продукцию, либо покупают необходимые вещи и продукты по советам штабов.

Ранее KP.RU сообщал, что новогодние мероприятия в Москве участникам СВО и их близким. Об этом сказал Сергей Собянин. Он напомнил о действующих на территории столицы программах и акциях, направленных на помощь участникам спецоперации и их семьям.