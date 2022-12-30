На площадках «Путешествие в Рождество» в Москве пройдут более 350 кулинарных мастер-классов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» для гостей пройдет более 350 кулинарных мастер-классов. Повара с большим опытом расскажут об истории кулинарии и раскроют секреты своих праздничных блюд, сообщается на портале мэра Москвы.
С гостями поделятся рецептами говяжьих ребрышек с медом, утиной грудки с апельсинами, запеченного мяса с хурмой и других вкусных праздничных блюд.
Также на некоторых площадках гостей научат готовить в традиционной русской печи. Такие мастер-классы пройдут на улицах Ключевой, Святоозерской и Теплый Стан.
Всех посетителей площадок приглашают посетить викторину «Новогодний стол. Советские традиции». Самым активным участникам выдадут приятные подарки.
Ранее KP.RU писал, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» могут попробовать на площадках в Москве. Среди угощений — ватрушки, похлебка, а также деликатесы из отдаленных областей России.