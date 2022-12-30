О самых опасных блюдах на новогоднем столе рассказала главный диетолог Москвы

О самых опасных блюдах на новогднем столе поведала главный диетолог Москвы Фото: Shutterstock

Названы самые опасные блюда на новогоднем столе. Наибольший вред могут нести многокомпонентные салаты, сообщает «Мослента» со слов главного диетолога Москвы Антонины Стародубовой.

Причиной отравления или инфекционных болезней могут стать салаты, заправленные сметаной или майонезом, блюда из рубленого мяса или птицы, различные блюда из рыбы, а также кондитерские изделия с кремом и многие другие продукты.

При покупке продуктов на новогодний стол специалист призвала обращать особое внимание на дату изготовления и срок хранения. Также она добавила, что нарушение технологий приготовления или неправильное хранение блюд, могут стать причиной отравления.

После первых недомоганий диетолог советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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