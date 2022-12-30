Не заедать сладким и не запивать газировкой: московский нарколог дал советы на Новый год

Газированные напитки увеличивают всасываемость алкоголя и могут способствовать катастрофическому нарастанию опьянения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичам не стоит заедать алкоголь чем-то сладким и запивать газировкой. Такие советы публикуют РИА Новости со слов заведующего клиническим филиалом научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина.

Еда должна быть легкой и не сладкой, потому что оно задерживает выведение алкоголя из организма. Газированные напитки увеличивают всасываемость алкоголя и могут способствовать катастрофическому нарастанию опьянения.

Специалист советует по возможности отказаться от употребления алкоголя, но тем, кто все таки планирует его употребление, не стоит ставить его во главу всего новогоднего стола.

Нарколог Скрябин отмечает, что пить алкоголь необходимо в небольшом количестве и с как можно большими перерывами, а любимое многими «повышение градуса» потенциально смертельно.

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