Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 7:53

Не заедать сладким и не запивать газировкой: московский нарколог дал советы на Новый год

Нарколог отметил что «повышение градуса» может быть смертельно опасно
Роман ПОЛОСИКОВ
Газированные напитки увеличивают всасываемость алкоголя и могут способствовать катастрофическому нарастанию опьянения

Газированные напитки увеличивают всасываемость алкоголя и могут способствовать катастрофическому нарастанию опьянения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичам не стоит заедать алкоголь чем-то сладким и запивать газировкой. Такие советы публикуют РИА Новости со слов заведующего клиническим филиалом научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина.

Еда должна быть легкой и не сладкой, потому что оно задерживает выведение алкоголя из организма. Газированные напитки увеличивают всасываемость алкоголя и могут способствовать катастрофическому нарастанию опьянения.

Специалист советует по возможности отказаться от употребления алкоголя, но тем, кто все таки планирует его употребление, не стоит ставить его во главу всего новогоднего стола.

Нарколог Скрябин отмечает, что пить алкоголь необходимо в небольшом количестве и с как можно большими перерывами, а любимое многими «повышение градуса» потенциально смертельно.

Ранее KP.RU писал о том, какие блюда на новогоднем столе наиболее опасны. Главный диетолог Москвы рассказала что салаты представляют наиболее опасные блюда праздничного стола.