Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние каникулы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогодние каникулы Московский зоопарк будет работать без выходных. Только 31 декабря будет сокращенный день, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

31 декабря гости могут посетить зоопарк с 9:00 до 15:00. Вход будет работать до 14:00. В остальные дни режим работы зоопарка будет прежним — с 9:00 до 17:00, вход до 16:00.

Московский зоопарк работает весь зимний период. Многие животные не боятся холодов и часто гуляют в уличных вольерах. Гости могут посмотреть за белыми медведями, северными морскими котиками, дальневосточными леопардами и другими животными.

Для гостей доступны все павильоны и даже в самые сильные холода можно провести время в зоопарке.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники Московского зоопарка поздравили медведя Диксона с наступающим Новым годом. В вольере ему подвесили сосну, наряженную яблоками и под нее положили подарок с его любимыми лакомствами.