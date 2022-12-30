Рецидивист украл сумки из продуктовых тележек у покупателей двух магазинов в Москве

Возбуждены два уголовных дела по частям 2 и 3 статьи УК РФ 158 «Кража» Фото: МВД Медиа

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже сумок из тележек посетителей двух столичных магазинов. Им оказался 46-летний рецидивист, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Первый случай хищения произошел в торговой точке на Рублевском шоссе, а второй – в супермаркете на Мичуринском проспекте. Общая сумма материально ущерба превысила 500 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к обеим кражам может быть причастен один человек. Они установили автомобиль, на котором ездил злоумышленник, и остановили его на 61 километре МКАД. Мужчина сознался в совершенных преступлениях. Подозреваемый пояснил, что он выбросил сумки около магазинов, вытащив из них деньги. Всю сумму вор успел потратить.

Возбуждены два уголовных дела по частям 2 и 3 статьи УК РФ 158 «Кража». Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина украл более 500 игрушек из детского магазина для пополнения своей коллекции. Столичные полицейские задержали злоумышленника.