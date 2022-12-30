Несколько улиц Москвы будут частично перекрыты с 30-31 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30-31 декабря в Москве планируют перекрыть шесть дорожных участков на разных улицах города, чтобы наладить инженерные коммуникации, провести необходимые строительные работы и так далее. Полный список улиц опубликовали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Так, на улице Адмирала Корнилова из-за инженерных работ, будут закрыты две полосы движения с 31 декабря 2022 года до 1 апреля 2023 года. На улице Косыгина будет временно запрещена парковка и заблокирована одна полоса, с 30 декабря до 20 января.

На целый год, с 30 декабря 2022 года до 1 декабря 2023 года, будет перекрыт участок Ленинского проспекта. Будут работать только 3 полосы и одна выделенка. Причиной стало строительство новых объектов для метрополитена.

Примыкающий к Новому Арбату Мерзляковский переулок будет полностью перекрыт аж до 17 декабря 2023 года, это стоит учитывать водителям на протяжении всего будущего года. А на Большой Филёвской улице будут перекрыты три участка, до 9, 11 и 15 апреля 2023 года. Перекрытия установят около владения №2, а также около домов №№ 2 и 4.

Ну и наконец - бульвар Энтузиастов, на котором будет закрыта одна полоса движения до 20 февраля 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве планируют большие киносъёмки, из-за чего на некоторых улицах планируются временные перекрытия.