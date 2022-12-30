Синоптик Леус: сугробы в Москве выросли до 33 сантиметров

В Москве высота снежного покрова снова приблизилась к максимуму нынешней зимы и составила 33 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве высота снежного покрова снова приблизилась к максимуму нынешней зимы: на главной метеостанции ВДНХ сугробы выросли до 33 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

«Напомню, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 см», - отметил метеоролог.

Синоптик добавил, что с начала зимы в столице выпало более двух месячных норм осадков – 106 миллиметров (208%). До абсолютного рекорда декабря, который зафиксировали в 1874 году, осталось чуть меньше десяти миллиметров. Тогда выпало 115 миллиметров осадков.

Больше всего намело в Подмосковье. В Коломне и Черусти высота сугробов увеличилась до 39 см, в Павловском Посаде – до 34 см.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал «рубиновый» январь в Москве. Начало 2023 года будет теплее климатической нормы на четыре-пять градусов.