Жилой дом загорелся на Живописной улице в Москве

Возгорание ликвидировали в 12:31 Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве жилом пятиэтажном доме на Живописной улице 38, корпус 1 произошел пожар. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили KP.RU в Главном Управлении МЧС России по столице.

По данным телеграм - канала «112» в горящей постройке также произошел взрыв газа. Однако это информацию не подтвердили в экстренных службах.

На место возгорания оперативно отправили пожарные расчёты. От здания валил густой серый дым. В 12:31 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не уточняется. Официальная причина пожара пока не названа.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар вспыхнул в здании Главного управления Росгвардии по Москве. По предварительным данным, из-за короткого замыкания горела одна из комнат на седьмом этаже административного здания. На месте ЧП работали экстренные службы города.