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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:10

Максим Ликсутов купил себе белый кроссовер «Москвич-3е» с электродвигателем

Ранее Ликсутов уже заявлял о планах купить белый «Москвич»
Авторы (2):
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Сергей КУДРИН
Фото: директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин

Фото: директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов приобрёл в личное пользование электромобиль отечественного производства «Москвич-3е». Об этом KP.RU стало известно от директора завода Дмитрия Пронина.

Как отметил Пронин, Ликсутов купил себе автомобиль белого цвета. На заводе будут ждать отзывов и первых впечатлений главы дептранса от использования новой машины.

Ранее KP.RU уже сообщал о том, что Максим Ликсутов планировал купить новый «Москвич», и точно не хотел брать его в красном цвете. Глава Дептранса сразу сказал что возьмёт белый автомобиль. Также Ликсутов заявлял о том, что новые автомобили пользуются большим спросом - завод получает много заявок и от жителей города, и от чиновников, и даже таксопарков. Даже ЦОДД запланировал обновить парконы, заменив их на «Москвичи».