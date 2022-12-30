Новогоднее световое шоу запустят на колесе «Солнце Москвы» с 31 декабря

К праздничным выходным подготовили три анимационных сценария продолжительностью до трех минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На самом высоком в Европе колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ с 31 декабря по 8 января запустят новогоднее световое шоу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

К праздничным выходным подготовили три анимационных сценария, продолжительность каждого – до трех минут. В новогоднюю ночь колесо превратится в огромные часы, а с 1 по 8 число на нем покажут два представления с тысячей световых эффектов.

К подготовке новогоднего шоу подошли серьезно: задействовано более 30 человек (режиссеры, дизайнеры, видеоинженеры). На 140 метровом аттракционе появились светодиодные лампы, они направлены внутрь обода. Первое представление состоится за одну минуту до Нового года. Когда стрелки часов покажут 00:00 на колесе появится триколор, зазвучит гимн РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи выберут лучшее новогоднее оформление магазинов, ТЦ, кафе в проекте «Активный гражданин». Победители получат по пять миллионов рублей.