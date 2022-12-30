В Москве с 1 января 70 мест на двух парковках со шлагбаумами станут абонементными

Оформить абонементы можно на сайте Московского паркинга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве по просьбе жителей с 1 января 2023 года 70 мест на двух парковках со шлагбаумами станут абонементными. Речь идет о стоянках у станции метро «Говорово» и станции «Мещерская», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

На стоянках автомобилисты могут оставить машину и пересесть на Московское центральное кольцо (МЦК) или на Московские центральные диаметры (МЦД). Теперь появится возможность оставить автомобиль возле дома. Оформить абонементы москвичи могут на сайте Московского паркинга.

Глава ведомства Максим Ликсутов напомнил, что в 2022 году в городе организовали около сотни абонементных мест на парковках со шлагбаумом.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько столичных улиц будут частично перекрыты с 30-31 декабря 2022 года. Седи них – ул. Адмирала Корнилова, ул. Косыгина, участок Ленинского проспекта, бульвар Энтузиастов. В основном ограничения связаны со строительными и инженерными работами.