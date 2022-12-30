Посетителей торговых центров «Ривьера» и «Речной» в Москве эвакуировали Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 30 декабря, в Москве были эвакуированы сразу два торговых центра - «Ривьера» на Автозаводской, и «Речной», возле станции метро «Речной вокзал». Всего из зданий было выведено более 2 тыс. человек. Об этом KP.RU стало известно от пресс-службы МЧС Москвы.

Тревожный сигнал из ТЦ «Речной» поступил в экстренные службы в 14:36. На место, помимо спасателей, выехала также полиция. Из помещений торгового центра были выведены более тысячи посетителей.

В ТЦ «Ривьера» ситуация оказалась ложной - сработала пожарная сигнализация, однако опасности для посетителей в здании не обнаружилось. Были эвакуированы около 800 человек, и 450 сотрудников торгового центра.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 29 декабря были эвакуированы все пассажиры из салона самолёта «Уральских авиалиний», из-за того что у одного из людей начал дымиться пауэрбанк.