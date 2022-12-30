На пяти участках Волоколамского шоссе в Москве появятся новые выделенные полосы

Новые А-полосы появятся с 19 января Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на пяти участках Волоколамского шоссе с 19 января 2023 года появятся выделенные полосы для общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного Департамнта транспорта.

А-полосы разместят на следующих участках: ул. Академика Курчатова – ул. Панфилова, от Проектируемого проезда №1895 до Проектируемого проезда №1064, на С основой аллее – съезде на Волоколамское шоссе, от остановки «Улица Панфилова» до 3-го Красногорского проезда. Кроме того, выделенку сделают на участке Волоколамского шоссе от дома 52к1с1 до Тушинского тоннеля.

Автобусы будут ходить каждые 1,5-3 минуты. Пассажиры смогут проезжать эти участки от 1 до 8 минут быстрее.

«Ввод одной такой полосы снижает возможность ДТП с городским транспортом до 30-40% и увеличивает скорость движения автобусов и электробусов на 30%», уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что в Москве с 2011 года ввели 131 выделенную полосу, их общая протяженность составляет около436 километров.

Ранее KP.RU сообщал, что В Москве с 1 января 70 мест на двух парковках со шлагбаумами станут абонементными. Они появятся у станций «Говорово» и «Мещерская».