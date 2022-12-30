Москвичам назвали самые полезные продукты для пожилых людей на новогоднем столе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новогодний стол, как правило, богат разными блюдами, многие из которых откровенно вредны для организма. О том, какие яства лучше приготовить для пенсионеров, рассказала «Москве 24» главный внештатный специалист–гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Из более сытных блюд Ткачёва советует обратить внимание на рыбу и мясо на пару. Белок крайне важен для пожилых людей, так как помогает сохранить мышечную ткань, а следовательно - хорошее самочувствие и физическую силу.

Самыми же полезными станут свежие фрукты и овощи, которых на столе должно быть в достатке. Эти продукты богаты клетчаткой, которая очень важна для правильного функционирования организма, выведения токсинов и наполнения витаминами и микроэлементами.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие блюда на новогоднем столе представляют наибольшую опасность для организма. Фанатам оливье и крабового салата стоит подготовиться к плохим новостям.