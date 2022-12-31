Нарколог предупредил москвичей о последствиях частого употребления шампанского Фото: Shutterstock

Из-за частого употребления шампанского у человека могут появиться проблемы с зубами, а также может возникнуть головная боль или даже мигрень. Об этом пишут РИА Новости со слов заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентина Скрябина.

Специалист добавил, что шампанское опьяняет быстрее, чем любое вино. Это объясняется углекислым газом в пузырьках игристого напитка, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Именно этот углекислый газ и может повредить эмаль зубов человека.

Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, также может вызывать головную боль или даже мигрень. Врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому лучшим вариантом будет отказ от алкоголя.

Ранее KP.RU писал, что московский нарколог дал советы гражданам в Новый год. По его словам не стоит заедать алкоголь сладким или запивать его газировкой. Сахар задерживает выведение алкоголя из организма.