На участке проспекта Мира в Москве ограничат движение транспорта до 21 июля 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение транспорта на участке проспекта Мира в Москве будет ограничено из-за строительных работ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Дептрансе рассказали, что движение будет ограничено в районе съезда с проспекта Мира в Проектируемый проезд №1214. Уточняется, что движение ограничат в сторону области от дома 194 до дома 202.

Ранее KP.RU писал, что из-за съемок кино и строительных работ будет ограничено движение на некоторых улицах Москвы. Для киносъемок будут кратковременно перекрывать участки дорог по улице Гончарной и Рюмина переулке. Также с 3 января из-за строительных работ будет ограничено движение в районе улицы Дмитрия Ульянова и продлится оно до 30 апреля 2023 года.