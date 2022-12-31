Бесплатно и дольше: в Москве продлят время работы транспорта и сделают его бесплатным в новогоднюю ночь Фото: Департамент транспорта Москвы

По традиции в Москве в новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте станет бесплатным. Также часы работы транспорта будут продлены, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проезд станет бесплатным с 20:00 31 декабря и до 6:00 1 января на МЦД и наземном транспорте. В метро будет организован показ новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Также на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать записи поздравлений с Новым годом от звезд российского шоу-бизнеса. Среди них: Клава Кока, Сергей Лазарев, Дима Билан, Сергей Безруков и другие популярные артисты.

В рождественскую ночь также продлят время работы общественного транспорта.

Ранее KP.RU писал, что Красную площадь закроют вечером 31 декабря на всю новогоднюю ночь. Еще в столице будет ограничен доступ на площадь Революции и Манежную площадь.