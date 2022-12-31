Послеобеденный сон на 30-40 минут рекомендует московский врач перед новогодней ночью

Послеобеденный сон рекомендует московский врач перед новогодней ночью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы чувствовать себя лучше в новогоднюю ночь москвичам рекомендуется поспать после обеда хотя бы 30-40 минут. Такой совет в беседе с РИА Новости дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что предновогодняя суета с готовкой, уборкой и прочими приготовлениями к празднованию Нового года, обычно выматывают людей и за стол они садятся уже уставшими. Врач рекомендует планировать день так, чтобы была возможность отдохнуть и сесть за стол бодрым и в хорошем настроении.

Также врач добавил, что бессонная ночь может причинить вред пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. При этом спать целый день 1 января тоже не стоит, потому что режим восстановить будет крайне сложно.

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