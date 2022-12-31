Кинотеатры Москвы подготовили специальную программу в новогодние каникулы Фото: Андрей АБРАМОВ

Столичные кинотеатры подготовили для гостей специальную новогоднюю программу. В дни всеобщих каникул пройдет ряд больших мероприятий. Об этом сообщает АГН «Москва» со слов президента одной из сетей кинотеатров.

В новогоднюю ночь 31 декабря на экранах кинотеатров для всех гостей показывают большое кино и бой курантов. В этом году будет показан фильм «Чебурашка».

Новый год встретить в кинотеатре предлагается тем, кто не хочет праздновать его дома или в ресторанах. Со 2 по 8 января в одной из сетей кинотеатров будут показывать на больших экранах известные мюзиклы.

Для всех любителей артхаусного кино также в дни новогодних каникул с 1 по 11 января будут показаны фильмы в оригинале. Проводятся специальные сеансы с обсуждением для ценителей артового кино.

Ранее KP.RU писал, что опубликована программа мероприятий в новогоднюю ночь в Москве. В десяти столичных парках планируется анимационная программа.