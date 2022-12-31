На главную башню Казанского вокзала в Москве вернулся золотой дракон Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

На главную башню Казанского вокзала Москвы вернулся позолоченный флюгер в виде мифического существа. Дракон вернулся после окончания реставрационных работ, сообщает пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы.

В прошлом году зиланта сняли со шпиля и специалисты работали над его реставрацией. Ему починили поворотный механизм, устранили дефекты и трещины, а также восстановили позолоту.

Казанский дракон или крылатый змей — персонаж из татарских сказок. Исторически он украшал шпиль Казанского вокзала. Он считается защитником и покровителем Казани.

Согласно задумке вокзал построен так. что напоминает очертаниями сторожевую башню Казанского кремля, а его верхушку украшает флюгер зилант.

Ранее KP.RU писал, что памятнику Минину и Пожарскому реставрация не потребуется как минимум 200 лет. Такую гарантию недавно завершенной работы дал глава Государственного исторического музея.