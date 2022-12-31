В Москве неизвестные попытались вскрыть и вынести самый дорогой арт-объект России Фото: PR-директор Игоря Рыбакова Глеб Климентьев

В Москве в SOK Rybakov Tower неизвестный атаковал «Денежный трон Х10», состоящий из одного миллиона долларов. Как злоумышленник проник в охраняемое здание остается невыясненным. Владелец и автор трона Игорь Рыбаков написал заявление в полицию, сообщил kp.ru PR-директор миллиардера Глеб Климентьев.

Сообщается, что неизвестный пытался вскрыть арт-объект и вынести его из помещения. Он поврежден в нескольких местах.

— К радости, трон оборудован охранными системами и далеко унести его не удалось. К слову, вес объекта превышает 200 кг! Сейчас на месте работают уполномоченные органы и специалисты, выясняют сколько будет стоить восстановление объекта и возможно ли это, — прокомментировал Игорь Рыбаков.

Отметим, что «Денежный трон Х10» — самый дорогой арт-объект в России. Его создали в 2019 году предприниматель Игорь Рыбаков и питерский художник Алексей Сергиенко. Он представляет собой трон из пуленепробиваемого стекла, наполненный 5132 купюрами общей суммой в 1 млн долларов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве установили необычный арт-объект «Супрематический куб».