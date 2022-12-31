Всего у 27% москвичей есть новогоднее настроение по результатам опроса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только у 27% москвичей в преддверии Нового года ощущают праздничное настроение. Каждый второй житель столицы даже не скрывает отсутствие праздничных эмоций, по данным опроса портала Superjob.

13% людей нарочно делают вид, что у них новогоднее настроение, чтобы не расстраивать близких людей.

По данным социального опроса стало известно, что мужчины чаще привыкли не скрывать отсутствие праздничного настроения у себя. В целом соотношение тех, кто имеет новогоднее настроение и тех, у кого его нет осталось на прошлогоднем уровне.

Также более молодые респонденты чаще более позитивно настроены к предстоящим праздникам. Среди опрошенных до 24 лет, 44% с предвкушением праздника ждут новогоднюю ночь.

Ранее KP.RU писал, что для того, чтобы встретить новый год свежим и бодрым, стоит предварительно поспать днем 30-40 минут. Специалисты отмечают, что непрерывная суета с готовкой и уборкой перед новогодней ночью сильно выматывают, поэтому нужно немного отдохнуть.