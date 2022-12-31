На 27-м километре МКАД водитель открыл стрельбу по чужой машине после мелкого ДТП

На 27-м км МКАД водитель открыл стрельбу по чужой машине после мелкого ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, на 27-м км МКАД словесная перепалка после мелкого ДТП закончилась стрельбой. Один из водителей-участников аварии достал оружие и выстрелил несколько раз по автомобилю оппонента. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Известно, что ДТП, из-за которого начался конфликт, было незначительным. В нем никто не пострадал. После аварии один из участников несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, в автомобиль второго водителя. Обоих мужчин задержали и доставили для разбирательства в полицию.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в одном из офисов Москвы. Неизвестный посетитель расстроился в разговоре с менеджером, достал оружие и дважды выстрелил: один раз в потолок, другой — в сторону оппонента. Оба раза пули никого не задели. После этого стрелявший сбежал. Его разыскивает полиция.