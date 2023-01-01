Сотрудника МАДИ зарезали на Москворецкой набережной в новогоднюю ночь

На инспектора напал 28-летний мужчина, злоумышленника задержали Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Москворецкой набережной вечером 31 декабря обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти – на теле было несколько ножевых ранений, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. Это 28-летний мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.

Московская прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

По данным РИА Новости, погибшим оказался сотрудник Московской администрации дорожной инспекции (МАДИ). На инспектора напал мужчина с ножом, он нанес более 10 ножевых ранений. От полученных травм работник МАДИ скончался на месте. Уточняется, что он работал в учреждении восемь лет – с 2014 года, у него осталась жена и двое детей.

Ранее KP.RU сообщал, что отец нашел тело своей дочери с признаками насильственной смерти в квартире на юге Москвы.