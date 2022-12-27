Тело 23-летней девушки нашли в квартире на юге Москвы

Предварительно, тело девушки обнаружил отец потерпевшей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Труп девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти нашли в квартире, расположенной на Затонной улице на юге столицы, сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, тело погибшей девушки обнаружил ее отец. В настоящий момент следователи проводят осмотр квартиры. Обстоятельства и причины случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире на юго-западе Москвы. Погибшим было 24 и 33 года. Предварительно, они умерли от передозировки наркотиков, насильственных признаков смерти правоохранители не обнаружили.

Кроме того, в начале декабря в одном из гаражей в Москве нашли тела трех мужчин, отравившихся угарным газом. Преображенским межрайонным следственным отделом была организована доследственная проверка.