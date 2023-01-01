Тарифы на жилищные услуги в Москве повысились с 1 января 2023 года

В Москве с 1 января 2023 году увеличились тарифы на жилищные услуги за капремонт, социальный найм и содержание жилплощади Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве с 1 января 2023 года увеличились тарифы на жилищные услуги. В частности, плата за содержание жилплощади подрожала на 11%, а капитальный ремонт – на 15%. Новый размер взносов установлен соответствующим постановлением столичных властей, пишет РИА Новости.

Так, минимальный взнос за капремонт подорожал до 24,09 рубля за один квадратный метр в месяц. Ранее эта сумма составляла 20,99 рубля.

Кроме того, на 11% изменилась стоимость содержания жилых помещений. Людям, живущим на втором этаже и выше в доме со всеми удобствами (мусоропроводом и лифтом), придется платить 31,63 рубля в месяц за «квадрат» вместо 28,48 рубля.

Социальный найм подорожал более чем на 20%. Для зон внутри ТТК ставка составила 38,5 рубля, а за пределами ТТК – 35 рублей за квадратный метр жилья в месяц. Тариф вдвое увеличится для льготников. Жильцы домов с лифтом будут платить 20 рублей вместо 9,46 рубля в том случае, если постройка располагается за границами ТТК.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице увеличилась минимальная пенсия с доплатой – с 21 193 рублей до 23 313 рублей в месяц.