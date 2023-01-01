Что изменится в Москве с 1 января 2023 года: Прибавка к пенсиям и детским пособиям, новые тарифы на услуги ЖКХ и проезд в транспорте

2023-й наступил и с первых минут принес перемены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2023-й наступил и с первых минут принес перемены. Для пожилых людей и семей с детьми в столице увеличились минимальная пенсия и некоторые пособия. Новые цены начали действовать на «коммуналку», а также проезд в метро и наземке. Рассказываем, что и как изменилось для москвичей.

КОНКРЕТНО

С 1 января 2023 года:

- минимальная пенсия с городской доплатой в Москве поднялась до 23 313 рублей в месяц (было - 21 193 руб.). Добавка положена более чем двум миллионам жителей;

- на 10% выросли единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Среди тех, кому теперь начисляют новые суммы, - многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты (подробнее);

- льготников стало больше - ежемесячную денежную компенсацию на покупку продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря начали получать московские школьники, потерявшие во время обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты). Ежемесячная сумма равна 14 347 руб. До сих пор такая помощь полагалась только учащимся колледжей и вузов;

- изменилась квартплата - в среднем на 9 процентов подорожали жилищные услуги, то есть соцнайм, содержание и ремонт жилья. Вырос также и взнос за капитальный ремонт. Эти ставки будут действовать ближайшие полтора года - до 1 июля 2024 года. Традиционно в Москве сохраняются все действующие льготы и субсидии на «коммуналку». Их получают более четырёх миллионов жителей столицы (полный список новых тарифов ЖКХ).

Со 2 января 2023 года:

- проезд в столичном метро и наземке подорожал - в среднем на 8 процентов. Например, теперь разовая поездка в метро, МЦК, МЦД в центральной зоне, а также в автобусах и трамваях обойдётся: по карте «Тройка» (билет «Кошелек») - 50 руб.; по тарифу «90 минут» – 75 руб.; при оплате банковской картой, телефоном - 56 руб. или по биометрии (метро и МЦД) - 46 руб. (подробнее);

- удобнее в городском транспорте стало некоторым льготникам и пассажирам с картой «Тройка». Впервые появился новый студенческий «Единый» для поездок в метро и наземке. А максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», поднялась более чем в три раза, - до 10 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 января 2023 года:

- транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) стал платным - 950 рублей. Деньги можно внести любым удобным способом - с помощью сайта «Московский паркинг», приложения «Парковки России» или через транспондер.

Бесплатно проехать по МСД могут все автомобили и наземный городской транспорт с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также междугородние автобусы. Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска запрещен;

- увеличился прожиточный минимум в Москве - например, на ребёнка теперь он составляет 18 770 рублей в месяц. А в среднем на душу населения - 21 718 рублей. На основе минимума высчитываются социальные выплаты, компенсации и льготы.