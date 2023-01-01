Ресторан загорелся в 1-м Волконском переулке в центре Москвы

На месте работают сотрудники экстренных служб города Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Москвы в 1-м Волконском переулке утром 1 января произошел пожар в ресторане «Тарас Бульба». В настоящий момент наблюдается открытое горение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«1-м Волконском переулке, 15, в трехэтажном здании ресторана начался пожар», - уточнил собеседник агентства.

Его площадь выросла до 180 квадратных метров, началось обрушение конструкций. Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь очень быстро распространяется. Посетителей и работников в ресторане нет.

Информация о пострадавших не поступала, причины возгорания в заведении пока неизвестны. На месте следуют 30 пожарных расчетов.

Ранее KP.RU сообщал, что 30 декабря 2022 года жилой дом загорелся на Живописной улице в Москве. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. От здания валил густой черный дым. На месте ЧП работали пожарные, огонь потушили, никто не пострадал.