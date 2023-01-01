Из-за пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы начали эвакуировать жильцов соседнего дома

На месте работают оперативные службы

В Москве из-за пожара в ресторане «Тарас Бульба» на Садовой-Самотечной улице начали эвакуировать жильцов дома, находящегося поблизости. Дым от горящего заведения идет в сторону многоэтажки, сообщает ТАСС.

«В результате пожара в ресторане происходит высокая интенсивность выделения дыма. Жильцов эвакуируют», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что площадь возгорания достигла 180 квадратных метров. Угрозы распространения пожара на соседние задания нет.

В столичном Дептрансе также подтвердили информацию о пожаре в центре города. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших выясняется. Движение в районе возгорания не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 1 января загорелся ресторан в центре столицы. На место ЧП отправили 30 пожарных расчетов. Горящее здание — трёхэтажное, деревянное. В помещении есть газовый баллон.