Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы локализовали на площади в 200 «квадратов»

Угрозы распространения пламени на соседние постройки нет фото: МЧС Москвы

Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы локализовали на площади в 200 квадратных метров. На место ЧП следует лаборатория для взятия проб воздуха, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Уточняется, что сообщение о пожаре в трехэтажном здании поступило в экстренные службы в 09:31. Очаг возгорания находился на первом этаже. В 10:56 сотрудники экстренных служб локализовали огонь. По словам представителей объекта, внутри помещения людей не было, информация о пострадавших не поступала. Угрозы распространения пламени на соседние постройки нет.

Как писал KP.RU, из-за пожара в ресторане начали эвакуировать жильцов дома, расположенного поблизости. Дым от горящего заведения шел в сторону многоэтажки. Изначально площадь возгорания достигала 180 «квадратов». На место ЧП направили 30 пожарных расчетов.