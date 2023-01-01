Прокуратура выясняет причины пожара в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы

Пожар в ресторане произошел утром 1 января Фото: прокуратура Москвы

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в ресторане «Тарас Бульба» на Садовой-Самотечной улице в Москве, сообщили в Телеграм-канале столичной мэрии.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже трехэтажного здания. В настоящий момент на месте ЧП находится Тверской межрайонный прокурор, который координирует работу правоохранителей и экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 1 января 2023 года загорелся ресторан «Тарас Бульба» в центре столицы. Жителей соседнего дома эвакуировали из-за сильного дыма, на место ЧП отправилась лаборатория для взятия проб воздуха. Сначала пламя распространилось на площадь в 180 квадратных метров, на площади в 200 «квадратов» возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало, внутри помещения не было людей.