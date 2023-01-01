Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 9:39

Специалисты из Москвы поделились лайфхаками от похмелья после новогоднего застолья

Эксперты отметили неэффективность традиционного рассола
Сергей КУДРИН
Специалисты из Москвы поделились лайфхаками от похмелья после новогоднего застолья

Специалисты из Москвы поделились лайфхаками от похмелья после новогоднего застолья

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 января - для многих тяжёлый день, ведь прошедшей ночью отмечался Новый год, а застолье редко обходится без алкоголя. О том, как эффективно справиться с похмельем, рассказали опрошенные изданием РИА Новости эксперты.

Прежде всего специалисты высказались о народных методах. Так, огуречный рассол может быть действенным способом справиться с похмельем, однако поможет он далеко не всем, и это не универсальное средство. А вот другое частое средство, посещение бани, только навредит организму и ухудшит его состояние. В первую очередь пострадает сердечно-сосудистая система.

Нарколог Юлия Шевцова рекомендует отказаться от еды до второй половины дня и пить до вечера только полезные жидкости - зелёный или чёрный чай, минеральную воду с лимоном, клюквой или брусникой. Ну а покушать лучше не оставшимися салатами, а картофельным пюре, кашей или домашним супом. Слова Шевцовой подтверждает преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев, заявляя о том, что обилие жидкости помогает перезапустить процесс обмена веществ в организме, благодаря чему похмелье пройдёт быстрее.

Также стоит забыть о практике употребления алкоголя на утро, так как это - один из самых вредных способов изгнать похмелье, который может причинить необратимый вред вашему здоровью.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие продукты не навредят пожилым людям во время праздничных застолий и послепраздничных приёмов пищи.