Специалисты из Москвы поделились лайфхаками от похмелья после новогоднего застолья Фото: Олег УКЛАДОВ

1 января - для многих тяжёлый день, ведь прошедшей ночью отмечался Новый год, а застолье редко обходится без алкоголя. О том, как эффективно справиться с похмельем, рассказали опрошенные изданием РИА Новости эксперты.

Прежде всего специалисты высказались о народных методах. Так, огуречный рассол может быть действенным способом справиться с похмельем, однако поможет он далеко не всем, и это не универсальное средство. А вот другое частое средство, посещение бани, только навредит организму и ухудшит его состояние. В первую очередь пострадает сердечно-сосудистая система.

Нарколог Юлия Шевцова рекомендует отказаться от еды до второй половины дня и пить до вечера только полезные жидкости - зелёный или чёрный чай, минеральную воду с лимоном, клюквой или брусникой. Ну а покушать лучше не оставшимися салатами, а картофельным пюре, кашей или домашним супом. Слова Шевцовой подтверждает преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев, заявляя о том, что обилие жидкости помогает перезапустить процесс обмена веществ в организме, благодаря чему похмелье пройдёт быстрее.

Также стоит забыть о практике употребления алкоголя на утро, так как это - один из самых вредных способов изгнать похмелье, который может причинить необратимый вред вашему здоровью.

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