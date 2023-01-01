Собянин установил прожиточный минимум в Москве на 2023 год

Прожиточный минимум в Москве установили на уровне 21 718 рублей в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2023 года в столице России устанавливается новый прожиточный минимум.

Согласно постановлению № 2909-ПП, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», было решено установить новые величины.

Так, в расчёте на душу населения прожиточный минимум на 2023 год составит 21 718 рублей. Для трудоспособных горожан сумма выше - 24 801 рубль, а для детей - 18 770 рублей. Наименьший прожиточный минимум установлен для пенсионеров, он составил 16 257 рублей.

Контроль за исполнением увеличения прожиточного минимума возложили на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 1 января также вырастет городская надбавка к пенсии.