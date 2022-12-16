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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:37

Собянин: Городская надбавка к пенсии в Москве вырастет на 10% с 1 января 2023 года

Все ранее установленные льготы будут сохранены
Сергей КУДРИН
Пенсия и социальные выплаты в Москве вырастут на 10 % с 1 января 2023 года

Пенсия и социальные выплаты в Москве вырастут на 10 % с 1 января 2023 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 января 2023 года в Москве поднимут городскую доплату к пенсии и социальные выплаты на 10%, что практически вдвое превышает прогнозируемые выплаты городского бюджета. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин в своих соцсетях.

Ещё на 10% вырастут единоразовые выплаты льготникам, приуроченные к памятным датам и крупным мероприятиям. В перечень льготных категорий граждан входят: многодетные семьи, ветераны, имеющие звание Героя, юбиляры, долгожители, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами, вдовы и дети погибших военнослужащих и другие.

Как отметил Собянин, все ранее установленные льготы остаются в силе. Скидки при оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание в школах и другие меры поддержки.

Также была назначена новая выплата, которую будут получать совершеннолетние школьники, потерявшие во время учёбы одного или обоих родителей. Им ежемесячно будут компенсировать затраты на продукты, одежду и обувь.

Ранее KP.RU сообщал о том, какой размер пенсии жители Москвы считают достаточным, чтобы прожить спокойную старость.