Царские усадьбы и ледовое шоу: Где развлечься в Москве на новогодних праздниках

Царские усадьбы и ледовое шоу: Опубликована программа мероприятий в парках Москвы с 2 по 8 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогодние каникулы, со 2 по 8 января 2023 года, московские парки подготовили для горожан и туристов множество самых разных шоу, концертов, мастер-классов и других мероприятий, большую часть из которых можно посетить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

В музее-заповеднике «Царицыно» москвичи смогут посетить лекции и выступления в царских усадьбах, узнать о старых новогодних и рождественских традициях разных русских сословий, послушать живую музыку и оперные арии. 3, 5 и 8 января здесь проведут особую программу «Как родился Новый год», 5 января в 19:00 пройдёт лекция «История создания новогодних игрушек в Европе и России», а 6 января в это же время - лекция «Как проходил Новый год в дворянской семье».

Праздничные квесты устроят для детей и взрослых в зоне отдыха «Левобережье», 4 января в 14:00. Гостей будут ждать на встречу около кафе, находящегося между каналом имени Москвы и Левобережной улицей. Только понадобится заранее зарегистрироваться для участия.

6 января в 13:00 на катке «Дружба» в парке 50-летия Октября начнется красочное шоу «Тайна серебряного льда», а в Гончаровском парке пройдёт флешмоб по лепке снеговиков, победители которого смогут получить сладкие призы.

Также москвичей ждут кукольные и интерактивные спектакли и множество разных мастер-классов, где можно будет научиться делать новогодние игрушки, праздничные свечи и многое другое. С полным списком и датами можно ознакомиться в источнике.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие фильмы будут показывать в московских кинотеатрах в период новогодних каникул.