Два автомобиля столкнулись на Большой Якиманке в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

1 января в 16:47 на улице Большая Якиманка в Москве столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин поворачивала, пересекая встречную полосу, а другая на большой скорости врезалась в первую. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Столкновение двух автомобилей произошло в районе дома № 58/2 на Большой Якиманке. На записи с дорожной камеры видеонаблюдения был запечатлён момент столкновения. От удара оба автомобиля развернуло.

Экстренные службы находятся на месте происшествия, обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших пока уточняются. Городские службы ограничивать движение на Большой Якиманке из-за ДТП не стали.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 31 декабря на 27-м километре МКАД произошло мелкое ДТП, после которого один из водителей начал стрелять из пистолета по автомобилю другого участника столкновения. Обоих задержала полиция.