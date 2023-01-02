Грузовик влетел в стоящую на трассе машину на 89-м км МКАД

На месте ДТП работают оперативные сужбы Фото: Департамент транспорта Москвы

Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла утром 2 января на внешней стороне 89 километра МКАД, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Водитель фуры протаранил стоящую на дороге машину. В результате столкновения автомобиль резко развернуло и отбросило к обочине. На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших выясняется. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В районе аварии движение серьезно осложнено: работают две полосы из пяти. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, вечером 1 января, два автомобиля столкнулись на Большой Якиманке. Городские службы не стали ограничивать движение на улице из-за ДТП. Сведения о пострадавших не поступали.