Около 40 человек эвакуировали из пожара гостиницы на Большой Никитской улице в Москве

Площадь возгорания составила 2 кв. метра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Москвы утром 2 января около 40 человек эвакуировали из гостиницы, расположенной на Большой Никитинской улице. В старом кирпичном здании произошел пожар, сообщают «Известия».

На место происшествия оперативно оправили пожарные расчеты. Сотрудники экстренных служб обнаружили скрытое горение между вторым и третьим этажом постройки, открытого возгорания пока не наблюдается.

В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили KP.RU сообщение о пожаре. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В 9:00 пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 1 января, загорелся ресторан «Тарас Бульба» в центре столицы. Огонь остановили на площади в 200 квадратных метров, никто не пострадал. Очаг возгорания находился на первом этаже здания. К тушению огня привлекли 23 человека и 35 единиц техники.