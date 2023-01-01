Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы потушили

К тушению огня привлекли 123 человека и 25 единиц техники Фото: прокуратура Москвы

В центре Москвы ликвидировали пожар в ресторане «Тарас Бульба». Очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного задания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09:31, в 10:56 пожарные локализовали пламя, а в 13:39 полностью потушили огонь. К тушению огня привлекли 123 человека и 35 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пламя не перекинулось на соседние постройки.

Уточняется, что на месте ЧП приезжала лаборатория для взятия проб воздуха. Замеры показали, что превышений ПКД нет.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за пожара в ресторане «Тарас и Бульба» эвакуировали жильцов соседнего дома. В самом заведении людей не было. Информации о пострадавших не поступало. Столичная прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося.