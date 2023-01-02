Сергей Собянин рассказал о развитии метро Москвы в 2023 году

В Москве в 2023 году откроют 14 станций метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о развитии столичного метрополитена в новом 2023 году.

«Огромные ресурсы Москвы, воля и трудолюбие москвичей являются гарантией того, что развитие города будет продолжаться. И в первую очередь, это касается важнейшей программы строительства новых линий и станций метро», - подчеркнул он

Так, в наступившем году в столице откроет 14 новых станций подземки, девять из них – на Большой кольцевой линии. На БКЛ достроят следующие остановки: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща» и «Рижская».

Кроме того, метро появится в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и в районе Северный. Станции будут называться «Пыхтино», «Внуково», «Яхромская», «Лианазово» и «Физтех». При этом «Внуково» станет первой в России остановкой подземки прямо у аэропорта.

Собянин отметил, что БКЛ станет крупнейшим метро кольцом мира, состоящим из 31 станции. Улучшится транспортная доступность для 34 районов Москвы, где живут 3,3 млн человек.

Ранее KP.RU сообщал, что для жителей Москвы и Подмосковья проезд по МСД останется бесплатным. С 2 января будут взимать плату с транзитных автомобилей. Тариф – 950 рублей.