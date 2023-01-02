Подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ поместили под стражу в Москве

Убийцу сотрудника МАДИ поместили под стражу в Москве Фото: прокуратура Москвы

Суд принял решение, учитывая позицию прокурора, поместить под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ 31 декабря 2022 года, совершённом на Москворецкой набережной в Москве. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

По имеющимся на данный момент сведениям, задержанный мужчина напал на 33-летнего потерпевшего на набережной, и ударил его ножом в область жизненно-важных органов не менее 16 раз. Жертва скончалась на месте от полученных ран.

Во время судебного заседания обвиняемый не протестовал против заключения под стражу, сейчас ему предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Расследование всех деталей и обстоятельств убийства контролируется прокурорами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. По данным издания РИА Новости, убитым оказался сотрудник Московской администрации дорожной инспекции (МАДИ).