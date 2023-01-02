В метро Москвы откроют 14 новых станций в 2023 году

В Москве в 2023 году откроют 14 станций метро Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в 2023 году появится 14 станций метро, девять из них откроются на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

По словам градоначальника, БКЛ станет крупнейшим метрокольцом мира. Улучшится транспортная доступность 34 столичных районов с населением 3,3 млн человек. В нынешнем году на линии достроят и реконструируют станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Марьина Роща» и «Рижская».

Кроме того, еще пять остановок столичной подземки появятся в Пыхтино («Пыхтино»), Внуково («Внуково»), на Дмитровском шоссе («Яхромская»), в Лианозово («Лианозово») и районе Северный («Физтех»).

Также в столицы продолжат возводить два новых радиуса – Рублево-Архангельской и Троицкой линий метрополитена.

Ранее KP.RU сообщал, что тарифы на проезд в транспорте Москвы проиндексировали на уровне ниже инфляции.