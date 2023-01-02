Тарифы на проезд в транспорте Москвы проиндексированы на уровне ниже инфляции

В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте с 2 января 2023 года. Стоимость увеличилась в среднем на 8%, что ниже уровня инфляции на шесть процентных пунктов, пишет KP.RU.

Так, разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по «Тройке» обойдется в 50 рублей, по тарифу «90 минут» – в 75 рублей, по банковской карте – 56 рублей, а по биометрии – 46 рублей. В пригородной зоне – 65 по «Тройке», 71 рубль – по карте и 60 рублей – по Face Pay.

Билет «Единый» с лимитом подорожал всего на 1 рубль. За одну поездку пассажиру придется заплатить 62 рубля, за две – 124 рубля. 60 поездок в центральной зоне можно будет приобрести за 2730 рубля.

В то же время цены по некоторым видам билетов не изменились. Например, тариф на проезд по Face Pay второй год подряд стоит 46 рублей, а пятый год подряд остается прежней стоимость проезда на 365 дней в центральной и пригородной зонах (19500 и 24450 рублей).

С 2 января также впервые появится новый студенческий «Единый» для метро и наземного транспорта. А максимальная сумма, на которую можно будет пополнить карту «Тройка», увеличится до 10 тыс. рублей.

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