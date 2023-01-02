Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 10:44

Психолог Деулин предостерег москвичей от резкой смены ритма жизни в новогодние выходные

Резкая смена образа жизни может привести к переутомлению и тревоге
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Часто в Новый год возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником

Часто в Новый год возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником

Фото: Shutterstock

Людям не стоит резко менять свой привычный ритм жизни во время новогодних праздников, ведь это может привести к переутомлению, агрессии, повышению уровня тревожности, предупредил декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета МГППУ Дмитрий Деулин в беседе с агентством «Москва».

«Из-за того, что в эти дни многие хотят побывать сразу и везде, возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником», - пояснил он.

Специалист порекомендовал соблюдать режим сна и бодрствования, чаще выходить на прогулки на свежем воздухе, заниматься спортом, например, кататься на конках и лыжах. Также стоит отказаться от чрезмерного употребления спиртных напитков.

Ранее KP.RU сообщал, что московский психолог объяснила, как пробки влияют на нервную систему автомобилиста. Водители выходят из себя из-за долгих часов ожидания и потраченного времени.