Психолог Деулин предостерег москвичей от резкой смены ритма жизни в новогодние выходные

Часто в Новый год возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником Фото: Shutterstock

Людям не стоит резко менять свой привычный ритм жизни во время новогодних праздников, ведь это может привести к переутомлению, агрессии, повышению уровня тревожности, предупредил декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета МГППУ Дмитрий Деулин в беседе с агентством «Москва».

«Из-за того, что в эти дни многие хотят побывать сразу и везде, возникает перенасыщение, «психологическая интоксикация» праздником», - пояснил он.

Специалист порекомендовал соблюдать режим сна и бодрствования, чаще выходить на прогулки на свежем воздухе, заниматься спортом, например, кататься на конках и лыжах. Также стоит отказаться от чрезмерного употребления спиртных напитков.

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